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Эксперт объяснил, почему Хиллари Клинтон решила выпустить книгу

Эксперт указал причины решения Хиллари Клинтон выпустить книгу

Идея написания книги не была партийным заданием демократов для экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а стала продолжением ее политической деятельности. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

По словам эксперта, бывшая госсекретарь намерена выпустить книгу не по указанию своих сторонников из Демократической партии, а из личных соображений.

«Если вы принадлежите к какому-то идеологическому и мировоззренческому кругу, верите, к примеру, в необходимость мирового правительства или коммунизм, то стараетесь лоббировать интересы своей группы. Хиллари всю жизнь так себя ведет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она продолжит делать то, что и всегда», — сказал собеседник.

Он указал, каким преимуществом может воспользоваться жена Билла Клинтона.

«Она уже принадлежит к старейшинам Демократической партии. Как кандидат в президенты она уже не подходит по целому ряду причин, в том числе и по возрасту, и по здоровью. А вот в качестве опытного, мудрого человека, к которому многие прислушаются, она может выпустить книгу, где будет замаскированное пропагандистское воздействие, продвигать идею перехода власти над миром к транснациональным корпорациям. Если на основе предоставленной ею фактуры талантливая писательница напишет хорошую книгу, то произведение может оказать влияние на массовое сознание», — пояснил эксперт.

Он предположил, как именно экс-госсекретарь США могла прийти к решению написать триллер.

«Идея книги не была партийным заданием для Хиллари. Когда человек вхож в высшие сферы власти, подобные решения могут приниматься, к примеру, просто во время совместной игры в гольф со своими соратниками, когда единомышленники обдумывают варианты дальнейших действий», — резюмировал маркетолог.

Ранее Николай Григорьев назвал скрытый посыл будущей книги Хиллари Клинтон.

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