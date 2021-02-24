Компания AstraZeneca может сорвать планы ЕС по вакцинации от коронавируса

Лондон, 24 февраля. Британо-шведский производитель препарата AstraZeneca заявляет, что может поставить в Евросоюз меньше половины ожидаемой партии вакцины от коронавируса.

Представители компании AstraZeneca рассказали, что в рамках контракта поставок вакцины в ЕС во втором квартале смогут доставить менее половины заказанной партии. Однако они добавили, что стремятся нарастить производственные мощности ради выполнения обязательств. Об этом сообщили в The Guardian.

Сначала произошло сокращение поставок в первом квартале, затем образовался дефицит во втором, что может ударить по планам Европейского союза привить 70% взрослого населения к лету 2021 года.

«Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки в соответствии с предварительным соглашением о закупке. На данном этапе AstraZeneca работает над повышением производительности в своей цепочке поставок в ЕС и продолжает использовать свой глобальный потенциал для достижения доставки 180 млн доз в ЕС во втором квартале», — заявил представитель компании.

Ранее AstraZeneca в конце 2020 года должна была поставить 30 млн доз вакцины, но не сделала этого, так как еще не получила одобрение Евросоюза. Всего компания к июню 2021 года реализует приблизительно 130 млн доз препарата из 300 запланированных, что существенно замедлит планы европейских стран по вакцинации населения от COVID-19.

Федеральное агентство новостей писало, что на украинцах протестируют индийскую вакцину от COVID-19 в форме назального спрея. Препарат создан в Индии.