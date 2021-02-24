Мария Порошина показала повзрослевшую дочь от Гоши Куценко

Москва, 24 февраля. Звезда фильма «Ночной дозор» Мария Порошина показала повзрослевшую дочь Полину, которая превратилась в настоящую красавицу.

На своей странице в Instagram актриса, являющаяся многодетной матерью, поздравила старшую дочь с 25-летием. Порошина смонтировала фотографии Полины в небольшое видео, в котором прозвучали трогательные слова от сестер именинницы. Писать поздравительный пост 47-летняя артистка не стала и лишь поставила много смайликов-эмодзи в виде сердец.

Подписчики Марии Порошиной пришли в восторг от фотографий Полины, отцом которой является актер Гоша Куценко. Многие обратили внимание на внешнее сходство девушки со звездными родителями.

«Какая красотка! И как похожа на обоих!»; «Это ж надо так быть похожей в одно время и на маму, и на папу! Красавица!»; «Поздравляю вас с такой замечательной доченькой! Она настоящий клон своих родителей!»; «То на маму, то на папу, но все равно красавица», — написали восхищенные комментаторы.

Помимо Полины Куценко, у Марии Порошиной есть еще три дочери и двухлетний сын. Недавно актриса впервые показала поклонникам фото мальчика.