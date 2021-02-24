Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Мария Порошина показала повзрослевшую дочь от Гоши Куценко

Мария Порошина показала повзрослевшую дочь от Гоши Куценко

Москва, 24 февраля. Звезда фильма «Ночной дозор» Мария Порошина показала повзрослевшую дочь Полину, которая превратилась в настоящую красавицу.

На своей странице в Instagram актриса, являющаяся многодетной матерью, поздравила старшую дочь с 25-летием. Порошина смонтировала фотографии Полины в небольшое видео, в котором прозвучали трогательные слова от сестер именинницы. Писать поздравительный пост 47-летняя артистка не стала и лишь поставила много смайликов-эмодзи в виде сердец.

Подписчики Марии Порошиной пришли в восторг от фотографий Полины, отцом которой является актер Гоша Куценко. Многие обратили внимание на внешнее сходство девушки со звездными родителями.

«Какая красотка! И как похожа на обоих!»;

«Это ж надо так быть похожей в одно время и на маму, и на папу! Красавица!»;

«Поздравляю вас с такой замечательной доченькой! Она настоящий клон своих родителей!»;

«То на маму, то на папу, но все равно красавица», — написали восхищенные комментаторы.

Помимо Полины Куценко, у Марии Порошиной есть еще три дочери и двухлетний сын. Недавно актриса впервые показала поклонникам фото мальчика.

Новости партнеров