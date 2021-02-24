Богатых россиян станет еще больше к 2025 году

Москва, 24 февраля. Количество сверхбогатых россиян увеличится на 29% к 2025 году и составит 10 346 человек, согласно отчету Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank.

В целом число ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 млн долларов, включая жилье по основному месту проживания) во всем мире за следующие пять лет вырастет на 27%. Их количество превысит 663 тысячи человек. Лидерами роста считаются Индонезия (плюс 67%), Индия (плюс 63%) и Азия (плюс 39%).

В настоящее время первые строчки по числу сверхсостоятельных граждан занимают США (более 180 тысяч, плюс 4% в 2020 году), Китай (более 70 тысяч, плюс 16%) и Германия (плюс 3%). В отчете говорится, что Россия сохраняет девятое место.

При этом наиболее повышенную отрицательную динамику в минувшем году зафиксировали в Греции (минус 33%, снижение — до 678 человек), Португалии (минус 24% — до 841 человека) и Объединенных Арабских Эмиратах (минус 22% — до 1305 человек).

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что миллиардер, совладелец корпорации «Норникель» Владимир Потанин установил рекорд по богатству среди жителей России. Состояние предпринимателя достигло 30 млрд долларов.