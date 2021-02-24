Сестра «золотой судьи» из Краснодара вынесла решение в пользу Семака

Предприятие главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Крыму выиграло суд об отмене штрафа от Ростехнадзора. Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору оштрафовало ООО «Назарис», учредителем которого является сам Семак, а руководителем — его брат Андрей, на 200 тысяч рублей за непредоставление сведений о производственном контроле за 2019 год, передает корреспондент ФАН.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Натальи Хахалевой — сестры известной на всю Россию «золотой судьи» Елены Хахалевой — рассмотрел заявление ООО «Назарис» об изменении постановления Ростехнадозора от 10 августа 2020 года.

«Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 27.07.2020 при проведении анализа поступивших от поднадзорных организаций сведении об организации производственного контроля установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Назарис», эксплуатирующее опасный производственный объект — «Цех по производству крупы», зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных объектов за № A30–06285–0001 от 25.08.2009, не представило сведения об организации производственного контроля за 2019 год», — говорится в заключении суда.

За это фирма была оштрафована на 200 тысяч рублей. Однако предприятие не согласилось с этим решением и подало иск в суд. Судья решила, что прав истец, так как вышел срок давности. Подобные сведения организация должна была подать еще до 1 апреля 2019 года, поэтому постановление было отменено.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в 2017 году, когда в Сети появились видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали звезды российской эстрады первой величины. Общественность возмутилась возможными масштабами заработков судьи, и разразился скандал, за которым последовали проверки. Выяснилось, что Хахалева многократно прогуливала работу, получая зарплату в полном объеме.

Адвокат Сергей Жорин высказал предположение о коррумпированности всего Краснодарского краевого суда. Он рассказал, как при первом же посещении органа власти разные лица неоднократно открыто предлагали ему «формы непроцессуального воздействия на решения».

Ранее ФАН сообщал, что к фирме Семака в Петербурге с иском обратилось налоговая, считая, что они должны вернуть государству 97 тысяч рублей. Причина – сокращение сотрудников во время пандемии.