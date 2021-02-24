Хартум призвал власти Эфиопии к мирному диалогу по территориальному спору

Хартум, 24 февраля. Член переходного Суверенного совета Судана Ясер аль-Атта обратился с посланием к эфиопскому народу и руководству страны, призвав к снижению градуса напряженности и диалогу, сообщает информационное агентство Rakoba News.

По его словам, суданские власти не желают войны и нацелены исключительно на мирное урегулирование территориальных разногласий с соседним государством. Военный чиновник подчеркнул, что продолжение конфронтации негативно сказывается на населении обеих сторон.

«Мы хотим сесть и обсудить с Эфиопией коммерческие и инвестиционные проекты и все, что принесет пользу двум народам. В этой войне проиграют все, даже победители», — заявил Аль-Атта в интервью турецкому изданию Anadolu.

Представитель переходного правительства Судана обратил внимание на то, что на Аддис-Абебу оказывается давление со стороны отдельных народностей, проживающих в стране. Он отметил, что именно они являются инициаторами эскалации напряженности, поскольку имеют притязания на приграничные территории, контролируемые Хартумом.

Напомним, Эфиопия претендует на регион Аль-Фашага, имеющий площадь порядка 600 квадратных километров и расположенный вблизи общей границы. Принадлежность этих плодородных земель была официально определена еще в 1902 году согласно мирным договоренностям, которые Аддис-Абеба оспаривает. За последние десятилетия в данном районе произошло несколько вооруженных столкновений.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что МИД Судана объявил о необратимости решения по развертыванию военного контингента в Аль-Фашаге.