Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Киевская журналистка высмеяла Тимошенко за ненастоящую обувь от Prada

Киевская журналистка высмеяла Тимошенко за ненастоящую обувь от Prada

Киев, 24 февраля. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в поддельных ботильонах Prada на внеочередном заседании Рады. Об этом рассказала киевская журналистка Анна Стешенко.

Юлия Тимошенко надела черные ботильоны с красными вставками для визита в Верховную раду. Украинская журналистка иронично отметила, что политик не помнит фильм «Дьявол носит Прада». Стешенко в своем блоге рассказала о нескольких моделях бренда, на которые похожа обувь Тимошенко.

«Простыми словами, фейк Prada, которую можно заказать за менее чем 100 долларов», — написала журналистка.

Автор задалась вопросом, почему Тимошенко носит подделку известного бренда после ее появления на обложке журнала ELLE в платье от Louis Vuitton. Ботильоны на политике напомнили ей одну из моделей обуви Prada. Однако фирма не использовала «боевой» красный цвет в сочетании с черным в своей коллекции, обратила внимание Стешенко.

Оригинальные модели, как на ногах Тимошенко, появились в 2019 году. Лидер «Батькивщины» надела поддельные ботильоны на заседание Рады 23 февраля.

Ранее в Сети начали активно обсуждать новый образ Тимошенко. Некоторые предположили, что политик в прямом смысле «идет на войну» и решила примерить более агрессивный наряд.

Новости партнеров