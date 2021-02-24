Киевская журналистка высмеяла Тимошенко за ненастоящую обувь от Prada

Киев, 24 февраля. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в поддельных ботильонах Prada на внеочередном заседании Рады. Об этом рассказала киевская журналистка Анна Стешенко.

Юлия Тимошенко надела черные ботильоны с красными вставками для визита в Верховную раду. Украинская журналистка иронично отметила, что политик не помнит фильм «Дьявол носит Прада». Стешенко в своем блоге рассказала о нескольких моделях бренда, на которые похожа обувь Тимошенко.

«Простыми словами, фейк Prada, которую можно заказать за менее чем 100 долларов», — написала журналистка.

Автор задалась вопросом, почему Тимошенко носит подделку известного бренда после ее появления на обложке журнала ELLE в платье от Louis Vuitton. Ботильоны на политике напомнили ей одну из моделей обуви Prada. Однако фирма не использовала «боевой» красный цвет в сочетании с черным в своей коллекции, обратила внимание Стешенко.

Оригинальные модели, как на ногах Тимошенко, появились в 2019 году. Лидер «Батькивщины» надела поддельные ботильоны на заседание Рады 23 февраля.

Ранее в Сети начали активно обсуждать новый образ Тимошенко. Некоторые предположили, что политик в прямом смысле «идет на войну» и решила примерить более агрессивный наряд.