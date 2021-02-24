NI: Россия потеснила конкурентов из Франции и США на мировом рынке вооружений

Вашингтон, 24 февраля. Россия сумела потеснить США и Францию на рынке вооружений, отметили обозреватели американского издания The National Interest.

Российское государственное агентство по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» некоторое время назад объявило о заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда долларов со странами Африки в 2020 году. Как считают американские аналитики, России удалось потеснить конкурентов из Франции и США на рынке оружия в этом регионе. Перевод статьи американского издания приводит «ПолитРоссия».

В годы холодной войны Советский Союз не только был крупнейшим поставщиком оружия, но и имел военное присутствие в Африке. После распада СССР это влияние ослабло. Однако теперь Россия восстанавливает забытые отношения, удивляя конкурентов довольно неожиданными ходами, пишет NI.

В качестве примера американские обозреватели привели египетский рынок вооружений. Последние несколько десятилетий на вооружении армии Египта стояли американские танки M1A1. Теперь Каир отдает предпочтение российской технике. Рособоронэкспорт в ближайшее время может заключить сделку с Египтом на поставку 500 танков Т-90.

«Аналогичные тенденции можно наблюдать и в ВВС Египта, которые недавно подписали с Россией контракт на поставку истребителей Су-35», — добавили аналитики американского издания.

Еще один потенциальный клиент России — Ангола. Эта страна активно занимается обновлением устаревшего парка советской военной техники за счет прямого импорта и дорогостоящих сделок по лицензионному производству.

В странах Африки пользуются большим спросом российские системы противоракетной обороны серий «Тор» и «Панцирь», а также боевые вертолеты и штурмовые винтовки семейства Калашникова. Не так давно Рособоронэкспорт заключил сделку по продаже штурмовых катеров БК-10. Это свидетельствует о расширении продаж российской продукции на другие категории, помимо стрелкового оружия и танков.

Американские эксперты обратили внимание, что Россия осваивает новые для себя сферы, потеснив на мировом рынке Францию и США.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Рособоронэкспорт и холдинг «Росэлектроника» начнут продвижение отечественной радиоэлектроники на мировом рынке.