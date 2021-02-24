На Украине вакцину от коронавируса Covishield первым получил врач-реаниматолог

Киев, 24 февраля. Власти Украины сообщили о старте вакцинации против коронавирусной инфекции поступившем из Индии препаратом Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca.

Первым регионом стала Черкасская область. В общем она получила 16,2 тыс. доз, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Скичко.

«У нас есть первый вакцинированный», — сказал он.

Уточняется, что первым привился врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Скичко отметил, что в области на 100% готовы к первому этапу вакцинации.

Таким образом Украина стала одной из последних стран в Европе, которая начала вакцинацию от коронавируса. ФАН ранее писал, что в стране также протестируют индийскую вакцину от COVID-19 в форме назального спрея.