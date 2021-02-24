Космонавты на МКС временно заделали места возможной утечки воздуха

Москва, 24 февраля. Экипаж Международной космической станции провел временную изоляцию возможных мест утечки кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, результаты работ будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры станции. В настоящее время специалисты анализируют информацию, полученную с МКС.

Новая трещина в корпусе была обнаружена 22 января. Сейчас космонавты ждут доставку мощного микроскопа, с помощью которого они исследуют возможные места утечки воздуха.