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Космонавты на МКС временно заделали места возможной утечки воздуха

Космонавты на МКС временно заделали места возможной утечки воздуха

Москва, 24 февраля. Экипаж Международной космической станции провел временную изоляцию возможных мест утечки кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, результаты работ будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры станции. В настоящее время специалисты анализируют информацию, полученную с МКС.

Новая трещина в корпусе была обнаружена 22 января. Сейчас космонавты ждут доставку мощного микроскопа, с помощью которого они исследуют возможные места утечки воздуха.

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