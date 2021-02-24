Как Милов, Бильдт и Арно Россию делили

Владимир Милов, экономист команды Алексея Навального, присоединился 23 февраля к эфиру Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса, где вместе с президентом организации и словацким политиком Микулошем Дзуриндой и бывшим премьер-министром Швеции Карлом Бильдтом обсудил перспективы дальнейшего продвижения персональных европейских санкций против россиян и их активов, стратегию по выборам в российский парламент и общую линию противодействия власти РФ.

Милов начал разговор с обозначения ситуации в России как «такой же плохой, как кажется со стороны, а возможно и худшей», отметив, что никогда не видел такой агрессии государства по отношению к мирным протестующим, а также нарушения их прав. Он выразил сожаление, что оппозиционные силы в России не видят пока каких-то значительных усилий лидеров Европы по противодействию режиму, хотя солидарность всех людей демократических взглядов — это то, на что они надеются.

Коснулось обсуждение и «Северного потока — 2». По мнению Милова, российский президент под видом проекта, который сможет снабдить Европу газом и создать рабочие места в ЕС, получил в распоряжение «геополитическое оружие». Трубопровод позволил России получить много сторонников в Евросоюзе, и преодолеть их влияние теперь будет сложно.

«Он создал мощную сеть сторонников благодаря трубопроводу, и теперь слишком поздно», — сказал Милов.

Модератор — руководитель признанной в РФ нежелательной организации «Свободная Россия» Наталья Арно — попросила Микулоша Дзуринду оценить результаты визита в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля. Он отметил, что это было «очень плохо», но также выразил надежду, что будет возможность преодолеть и это влияние благодаря поддержке новой администрации США и солидарности европейцев и россиян, настроенных «бороться за демократию». А персональные ограничения в адрес чиновников, политиков и бизнесменов из России должны поспособствовать этому, добавил он.

Милов предостерегает европейское сообщество от того, чтобы Россию видели «огромной проблемной страной»: он считает системной проблемой «картель диктаторов», включая лидеров Ирана, Белоруссии, Китая и Сирии, которые противостоят либеральным демократиям. Сразу после этого он заверил собеседников, что агрессия против российской оппозиции — это только начало.

«Агрессия и беззаконие не остановятся на действиях дома против российской оппозиции. Следующий шаг — экспортировать это, нападая на другие страны и отравляя европейских граждан на земле Евросоюза», — сказал он.

А чтобы остановить это, Милов вновь попросил «своих европейских друзей» прийти к согласию и помочь атаковать источники финансирования российского режима на территории ЕС. Он добавил, что это очень трудное решение, так как 27 стран-членов совета имеют разные мнения, а многие правительства зависят от развития совместных с Россией проектов.

Карл Бильдт заметил, что в Европе недостаточно инструментов контроля денежных потоков и работать нужно будет вместе с американцами, у которых такие есть.

«Я бы сосредоточился, во-первых, на незаконных денежных потоках, которые в последние годы недостаточно контролировались западной политикой. Мы можем сделать это с американцами, поскольку у них есть инструменты, которых нет у нас», — сказал он.

Но столь же важно попробовать убедить россиян, что демократические круги Европы не желают зла и разрушения стране, а напротив — считают ее частью европейской семьи и готовы открыть двери. И в этом они делают ставку на Милова и Алексея Навального как «звезд YouTube», указывая, что поток информации нужно не прерывать, следовательно, эфиров на зарубежных площадках будет только больше.

Интересно даже не то, что Владимир Милов в очередной раз сказал в дискуссии с иностранными политиками, а то, что Бильдт и Дзуринда беседовали с ним как с человеком, который вскоре может быть действующим влиятельным политиком.

Модератор Наталья Арно представила его на площадке не просто «экономистом, специалистом по энергетики, популяризатором», но и «будущим премьер-министром или министром иностранных дел демократической России» при явном одобрении всех участников.

Карл Бильдт и Дзуринда вспомнили работу Милова в правительстве Михаила Касьянова и заметили, что видят в нем и его друзьях не просто медиаперсон и оппозиционеров, а сильных экономистов и реформаторов. И, судя по реакции Милова, одобрявшего все предложения «коллег», он воспринимает это как обещание. А сам разговор выглядел как дележка России и портфелей «Прекрасной России будущего».

Дискуссия получилась достаточно увлекательной, но показательно, что экономист Владимир Милов, позиционирующий себя патриотом, не нашел среди европейских политиков других собеседников, кроме персонажей, бывших русофобами с самого начала своей карьеры. Открытые переговоры с обсуждением тактики дальнейшего вредительства в адрес России с привлечением сотрудницы признанной нежелательной организации вновь подтверждают: Владимир Милов и вся команда признанного иноагентом ФБК действует во внешних интересах.

22 февраля в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Совета Европы обсудили введение персонального режима санкций в отношении россиян, якобы причастных к отравлению Алексея Навального. По итогам встречи неназванные источники Reuters среди брюссельских дипломатов сообщили, что санкции планируют ввести против главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не называл конкретных имен, но подтвердил соответствующее решение. В среде российской оппозиции ответ назвали «разочаровывающим».