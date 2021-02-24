Поклонники Саши Черно назвали «перебором» ее фотосессию в нижнем белье

Москва, 24 февраля. Звезда снятого с эфира реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно неприятно удивила поклонников смелым снимком. Борющаяся с лишним весом знаменитость сфотографировалась в нижнем белье.

Полгода назад Черно стала матерью. Звезда реалити-шоу признавалась, что пыталась похудеть после родов, но в итоге опустила руки. По рассказам знаменитости в соцсетях можно предположить, что сейчас она весит значительно больше 100 килограммов.

Несмотря нам недовольство фигурой, Саша Черно устроила пикантную фотосессию. Итог она показала на своей странице в Instagram. Под снимком звезда «Дома-2» порассуждала о своем главном пороке, которым является вовсе не лень, как думают многие.

«Мой главный порок — это страх. Как раз таки который после и порождает лень», — написала знаменитость.

Поклонники Саши Черно не оценили ее откровения. Более того, участницу реалити-шоу раскритиковали за смеоую фотосессию, отметив, что публикация подобных снимков в соцсети — это слишком.

«Боюсь, люди не готовы к таким откровенным фото»; «Зачем это выставлять?»; «Перебор, пока перебор»; «Зачем делать такие фотосессии?»; «Удали... Перебор», — написали в комментариях.

Саша Черно недавно устроила вечеринку в честь того, что ее сыну исполнилось шесть месяцев. Звезда реалити-шоу украсила дом шарами и пригласила аниматоров.