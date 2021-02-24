Тиктокер из Волгограда стал фигурантом дела за пляски на братской могиле

Волгоград, 24 февраля. Блогер, записавший скандальное видео в TikTok, на котором он танцует на одном из склонов Мамаева кургана, стал фигурантом уголовного дела.

Ранее 20-летний студент в беседе с полицией признался, что снял видео, на котором с голым торсом танцует на братской могиле, ради новых подписчиков в TikTok.

На кадрах записи молодой человек в одних джинсах танцует на фоне монумент «Родина-мать». При этом на склоне, где был снят этот ролик, установлена табличка «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек». Однако жажда получить лайки и новых подписчиков оказалась для него важнее, чем уважение к погибшим защитникам Сталинграда.