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На Украине торжественно присвоили названия еще неполученным катерам из США

На Украине торжественно присвоили названия еще неполученным катерам из США

Киев, 24 февраля. Командование ВМС уже присвоило украинские названия катерам США, которые еще даже не прибыли на Украину в качестве военной помощи.

Отмечается, что Вашингтон должен передать Киеву очередную партию катеров типа Island. При этом в составе Береговой охраны США эти судна никаких имен не имели, но на Украине их уже назвали «Фастов» и «Суммы». В честь двух украинских городов.

Ранее посольство Украины в США заявило, что оба катера прошли ходовые испытания на военной базе в Балтиморе. В рамках манёвров их выводили в открытое море.

«Катер прошел часть маршрута на максимальной скорости, чтобы проверить функционал двигателя. Все технические характеристики катера подтверждены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее писатель Захар Прилепин высмеял сообщение о передаче ВМС Украины в качестве технической помощи 10 скоростных катеров и 70 надувных лодок от США. Стоит подчеркнуть, что несмотря на разностороннюю помощь от «западных партеров», армия и флот Украины переживают непростые времена, передает телеканал «360».

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