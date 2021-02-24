На Украине торжественно присвоили названия еще неполученным катерам из США

Киев, 24 февраля. Командование ВМС уже присвоило украинские названия катерам США, которые еще даже не прибыли на Украину в качестве военной помощи.

Отмечается, что Вашингтон должен передать Киеву очередную партию катеров типа Island. При этом в составе Береговой охраны США эти судна никаких имен не имели, но на Украине их уже назвали «Фастов» и «Суммы». В честь двух украинских городов.

Ранее посольство Украины в США заявило, что оба катера прошли ходовые испытания на военной базе в Балтиморе. В рамках манёвров их выводили в открытое море.

«Катер прошел часть маршрута на максимальной скорости, чтобы проверить функционал двигателя. Все технические характеристики катера подтверждены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее писатель Захар Прилепин высмеял сообщение о передаче ВМС Украины в качестве технической помощи 10 скоростных катеров и 70 надувных лодок от США. Стоит подчеркнуть, что несмотря на разностороннюю помощь от «западных партеров», армия и флот Украины переживают непростые времена, передает телеканал «360».