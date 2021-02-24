Власти Дагестана расчищают от снега дорогу до конного завода в высокогорье

Махачкала, 24 февраля. Власти Дагестана расчищают от снега дорогу до «Сивухского конного завода» в Гумбетовском районе, сообщили ФАН в региональном управлении МЧС. Лошади, находящиеся на территории туристического объекта, остаются голодными уже третий день, уверяют хозяева.

Объект оказался занесен снегом из-за обильных осадков. Также метелью замело дорогу к заводу, вследствие чего у руководства предприятия нет возможности покормить животных.

«Сивухский конный завод в снежном плену. В данный момент там метровые заносы и метель. Два дня лошади не ели. Нет возможности проехать к ним на автотранспорте. Нужна спецтехника», — сообщил ранее Telegram-канал «Спросите у Расула».

В республиканском МЧС ФАН сообщили, что на место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства. После оценки ситуации будет принято окончательное решение. При этом занесенную снегом дорогу в муниципалитете уже расчищает спецтехника «Дагавтодора».

«В настоящее время работы по расчистке дороги проводятся четырьмя единицами техники «Дагавтодора». Для оказания помощи и оценки сложившейся ситуации начальником Главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о направлении к месту сотрудников управления. Приведены в готовность поисково-спасательные подразделения МЧС», — отметили в ведомстве.

Конный завод расположен в селе Старый Сивух Гумбетовского района Дагестана на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря. Сам населенный пункт находится на расстоянии пяти километров от районного центра — села Мехельта.

Туристический проект «Сивухский конный завод» был запущен несколько месяцев назад. Он предполагает наличие ипподрома, конезавода, смотровой площадки и шале для отдыхающих. Тогда же инвесторами было закуплено шесть голов лошадей Карачаевской породы, которых планируется разводить.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в последние дни установилась нехарактерная для региона погода — столбики термометров опустились до 15 градусов ниже нуля, ситуация осложняется снегопадом и метелью. На фоне ухудшения погодных условий в Махачкале существенно выросла стоимость проезда на такси.