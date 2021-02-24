Российские легкоатлеты не смогут выступить на ЧЕ в помещении в 2021 году

Москва, 24 февраля. Российские спортсмены в легкой атлетике не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Информацию об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Россиянам отказали в получении нейтрального статуса, в связи с чем они не смогут принять участие в европейском первенстве. Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении будет проходить в Польше с 5 по 7 марта. Прием заявок на турнир закрывается 24 февраля.



Ранее ВФЛА направляла в World Athletics дорожную карту по восстановлению своих прав. От этого зависело участие россиян в чемпионате. Для того, чтобы оформить все документы, разрешение должно было поступить до 22 февраля.

Недавно в ВФЛА случился скандал, бывший руководитель федерации Дмитрий Шляхтин был отстранен на четыре года. Его признали виновным в манипуляции с документами и даче ложных показаний по делу Данилы Лысенко.