Банги, 24 февраля. Правительство Центральноафриканской Республики заблокировало доступ к сайтам новостных изданий Corbeau News и Letsunami на территории страны.

Оба СМИ известны публикацией непроверенных данных и откровенной дезинформации. Так, недавно Corbeau News пыталось выдать видеоролик с попавшим к боевикам военнослужащим армии республики (FACA) за доказательство пленения экстремистами российского инструктора. С опровержением этой информации выступил посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

Издание рассказывало, что боевики из «Коалиции патриотов за перемены» из гуманитарных соображений открыли трассу Банги – Гаруа Булай, тогда как экстремисты вынуждены были отступить под натиском национальной армии. И оно же транслировало фейк о том, что CPC сбили российский вертолет, сопровождавших колонну грузовиков с продуктами и товарами для жителей Банги.

Corbeau намеренно нагнетает информационную обстановку, пытаясь вызвать панику и показывая, что население страны враждебно относится к правительственным силам.

Параллельно на территории республики действовало еще одно издание со схожими материалами — Letsunami. Оно предоставляло платформу для публикации заявлений боевиков, пыталось подорвать доверие к сотрудничеству России и ЦАР и безосновательно обвиняло президента страны в организации похищений и заказных убийств.

Тиражируемые Corbeau News и Letsunami фейки неоднократно становились базой для обвинений в адрес официального Банги и его союзников в лице России и Руанды в нарушении прав человека. Российские оппозиционные издания используют их материалы для критики зарубежных успехов РФ. Оба СМИ заблокированы на территории Центральноафриканской Республики решением правительства в рамках кампании по борьбе с дезинформацией и фейками.