На украинцах протестируют индийскую вакцину от COVID-19 в форме назального спрея

Киев, 24 февраля. Украина планирует принять участие в клинических испытаниях новой индийской вакцины против коронавирусной инфекции.

К обоюдному согласию власти страны и компания Bharat Biotech пришли в ходе переговоров. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Препарат изготовлен в форме назального спрея или капель. На данный момент индийский производитель начал первую стадию клинических испытаний. Вторую или третью стадии проведут на Украине. Степанов добавил, что завершить исследования планируется в сентябре-октябре 2021 года.

ФАН ранее писал, что с 24 февраля Украина перешла на адаптивный карантин. Так, заведениям общепита запретили работать в ночное время, а учреждения культуры будут проводить концерты с ограничением: зал должен быть заполнен не более чем на 50%.