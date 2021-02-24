Жительница Новосибирска обвинила двух парней в изнасиловании несовершеннолетней дочки

Новосибирск, 24 февраля. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в котором пострадала 16-летняя школьница. Девочка стала жертвой двух насильников в машине.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери девочки. Женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух парней, которые изнасиловали ее несовершеннолетнюю дочь. По словам матери, они затащили школьницу в машину, раздели ее, а после надругались, пишет kp.ru.

В настоящее время местные правоохранители выясняют обстоятельства и детали случившегося. Если факт изнасилования будет подтвержден, то следователи возбудят уголовное дело. Предполагаемым насильникам девушки грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.