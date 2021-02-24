Фотограф из Подольска подозревается в изнасиловании двух «расслабившихся» школьниц

Московская область, 24 февраля. Стражи порядка проводят проверку по факту заявления об изнасиловании двух 17-летних жительниц Подольска. Как стало известно ФАН, их матери утверждают, что преступление совершил местный фотограф.

20 февраля в дежурную часть полиции Подольска с заявлением обратилась местная жительница, которая утверждала, что 20 февраля около 19:00 в помещении по улице Кирова, 19, фотограф совершил действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери.

Через день заявление о развращении еще одной 17-летней девочки поступило от ее 38-летней матери-сотрудницы НИИ точного машиностроения.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.

«Фотограф не признал своей вины. Он утверждает, что все происходило по взаимному согласию в рамках фотосессий. Девочки сами желали расслабиться и открыто говорили ему об этом. Он не понимает, почему на него написали заявление в полицию», — рассказал ФАН источник, близкий к следствию Московской области.

Если факт насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших подтвердится, то фотографу грозит до 20 лет лишения свободы.