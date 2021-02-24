Шведские геологи изучили самый крупный осколок упавшего в 2020 году метеорита

Копенгаген, 24 февраля. Большой фрагмент метеорита, который рухнул с неба на территории Швеции 7 ноября 2020 года, найден геологами. Специалисты университета Уппсалы рассказали о находке.

Вес найденного неподалеку от шведского города Уппсала метеорита составил около 14 килограммов, поделились ученые. Как отметили специалисты одного из местных университетов, фрагмент удалось обнаружить благодаря расчету траектории падения космического тела, передает Planet Today.

Первоначально специалисты нашли более мелкие осколки, однако позже они наткнулись на крупный обломок, имеющий неправильную форму. Через некоторое время после падения на Землю фрагмент метеорита покрылся мхом, это серьезно осложнило его поиски. Не исключено, что самый крупный осколок метеорита могут в ближайшее время передать в музей.

Падение метеоритов на Землю – явление не самое редкое. Так, метеорит в районе западного побережья Камчатки разрушился после входа в атмосферу. Об этом ранее сообщили в местном филиале исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».