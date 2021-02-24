Член СПЧ отреагировал на лишение Навального статуса «узника совести»

Москва, 24 февраля. Правозащитная организация Amnesty International изменила свое решение о признании «узником совести» блогера Алексея Навального на фоне влияния массовых критических отзывов о нем.

Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, организация изменила решение после того, как критические отзывы об основателе «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) стали звучать даже из недр оппозиции.

«Когда всплыли националистические высказывания Навального прошлых лет, Amnesty решила отыграть назад. Значит, еще способны признавать ошибки», — подчеркнул Брод.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал отмену решения Amnesty International о признании блогера «узником совести».