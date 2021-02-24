Регионы Японии хотят снять режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Токио, 24 февраля. Региональные японские власти настаивают на отмене чрезвычайных пандемических мер раньше оговоренного срока.

Правительство нескольких префектур в Японии призывает снять эпидемиологические ограничения ранее запланированной даты, 7 марта. Власти говорят о снижении уровня заболеваемости.

В прошлом месяце на территории Японии произошел всплеск новых случаев заражения COVID-19, что побудило власти объявить чрезвычайное положение в 11 префектурах. Правительство попросило население отправиться на самоизоляцию, а предприятия сократить рабочее время.

«Три западные префектуры и еще три в центральных и южных регионах обратились с просьбой отменить чрезвычайное положение уже на этой неделе. Токио и соседние префектуры останутся под чрезвычайным положением», — заявил министр экономики Ясутоси Нисимура.

Коронавирусные ограничения, скорее всего, будут сниматься поэтапно. Впрочем, главный секретарь Кабинета Министров Японии Кацунобу Като заявил, что предприятиям предложат соблюдать предложенный рабочий формат.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что жители Японии одобрили российскую вакцину «Спутник V». Они отметили, что борьба с COVID-19 и разработка противовирусного препарата — не место для политических предрассудков.