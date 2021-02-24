Джабаров рассказал о грубейших нарушениях прав человека россиян за рубежом





Запрет гражданам России и соотечественникам говорить на русском языке в Украине — одно из грубейших нарушений в области прав человека. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, корреспондент передает ФАН.

«Права наших соотечественников грубо нарушаются, и это больная тема. Так, неприемлема ситуация, когда на Украине запрещают нашим русским людям пользоваться родным языком. По-моему мнению, это грубейшее нарушение прав человека», — сказал он на онлайн-конференции о фактах нарушения прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2020 году.

Парламентарий напомнил, что с 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Он подчеркнул, что защита прав российских граждан за рубежом является одной из основных задач нашей страны.

«После того, как администрация экс-президента США Барака Обамы закрыла наши консульства на западном побережье, огромное число наших граждан оказались в ситуации, когда они не имеют возможности обратиться за консульской поддержкой, — сказал Владимир Джабаров. — Люди звонят в посольства, просят помощи, потому что американцам все равно на наших граждан».

Сенатор заметил, что соотечественники за рубежом являются «мощной мягкой силой», поэтому России нужно их поддержать. Он отметил, что для законодателей особенно важны вопросы совершенствования правовых основ отношений с российским зарубежьем. Владимир Джабаров также уверен, что необходимо больше внимания уделять развитию многоуровнего сотрудничества.

Отметим, ранее в Совете Федерации представили ежегодный доклад Интеграционного клуба при председателе палаты регионов. Как рассказал ФАН Владимир Джабаров, углубление евразийской интеграции — главная проблема, так как это краеугольный камень наших отношений с постсоветским пространством.