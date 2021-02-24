В МИД РФ рассказали о системном неравенстве в США и странах ЕС

Москва, 24 февраля. Прошедшие за последний год протестные акции в США и странах ЕС говорят о системном неравенстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, российский министр отметил, что пандемия коронавируса напомнила о старых проблемах — расизме и ксенофобии, а также дискриминации национальных и религиозных меньшинств.

«Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия открыта к многостороннему диалогу по разоружению со всеми странами, которые обладают ядерным потенциалом.