Королева шансона Любовь Успенская отмечает день рождения. ФАН-ТВ

Любови Успенской сегодня исполнилось 67 лет. Трагедии, невероятные потери, взлеты и скандалы. В жизни Любы-Любоньки были разные истории.

Любовь Залмановна Успенская родилась в Киеве в простой семье. Отец был осужден, а мать умерла. Воспитывала девочку бабушка. Люба долгое время была уверена, что это ее мама. Семья Успенских была музыкальной. Отец видел творческий потенциал в дочери, а вот дядя-скрипач не видел в Любе талант. Карьера будущей королевы шансона началась в киевском ресторане «Жокей». Пела Люба в «Дубках» и «Столичном» ресторане. Особенно любили посетители «Мурку». За нее платили хорошие чаевые.

Вскоре Успенская решила эмигрировать в Америку. Начались проблемы с законом. Любовь Успенскую не хотели выпускать из страны, за излишнюю настойчивость певицу арестовали на 15 суток. К тому же часто Люба исполняла запрещенные песни. Скандал с королевой шансона был в США. Ее задержали за рулем авто в нетрезвом виде.

В 90-х годах Люба поняла, что хочет вернуться в Россию. К тому же в 1989 году певица родила дочь Татьяну. Успенская быстро стала королевой шансона, а самым популярным хитом был «Кабриолет».

Осенью 2018 года с дочкой Успенской случилось несчастье. Татьяна попала в аварию на велосипеде. Ей сделали несколько операций. Потом новый скандал. Татьяна Плаксина поругалась с мамой, ушла из дома, а затем улетела к отцу в Америку. Успенская говорила, что дочь употребляла запрещенные вещества. Из-за скандала с Татьяной проблемы со здоровьем начались и у певицы. Дочь и мать не могут помириться уже несколько лет.

Сама Любовь сейчас старается вести здоровый образ жизни.