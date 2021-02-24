Главный инфекционист США подрывает общественное доверие к собственной вакцине

Вашингтон, 24 февраля. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи призвал американцев, которые получили прививку от коронавируса, продолжить соблюдать самоизоляцию.

Нормальная жизнь наступит не раньше 2022 года.

Во время брифинга по видеосвязи Энтони Фаучи призвал получивших вакцину американцев продолжать соблюдать режим самоизоляции и избегать походов в кино и рестораны.

«Я получил вакцину, но продолжаю питаться едой из доставки. Я хочу поддержать таким образом те заведения в своем районе, в которые я ходил до пандемии», — говорит врач.

Инфекционист заявил, что хотя привитые значительно снизили шанс заразиться коронавируса инфекцией сами, они все еще могут быть источником распространения вируса. Examiner приводит исследование израильских специалистов, которые доказали, что вакцина значительно снижает не только вероятность заболеть, но и коэффициент распространения.

Однако некоторые эксперты уверены, что такие заявления могут подорвать доверие масс к вакцине:

«Попытки свести на нет любые изменения в поведении, связанные с минимальными рисками, саботируют человеческое стремление к живому общению и разубеждают людей в необходимости употреблять вакцину», — уверена профессор эпидемиологии Медицинской школы Гарварда Джулия Маркус.

Ранее Фаучи отметился в медиа рядом высказываний, связанных с соблюдением мер предосторожности. По его словам, люди перестанут носить маски не раньше 2022 года, когда будет достигнута критическая масса привитых и переболевших. Только тогда, по словам Фаучи, он будет спокоен. Однако правительство президента США Джо Байдена уже анонсировало график постепенного снятия коронавирусных ограничений. Первый этап стартует в апреле.

Федеральное агентство новостей писало, что число жертв COVID-19 в США превысило 500 тысяч человек. По последним данным, в стране скончался 500 071 пациент.