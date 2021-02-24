Дед не сумел спасти из огня внуков и сына-бизнесмена в Подмосковье

Московская область, 24 февраля. Следователи пытаются разобраться в причинах пожара, в котором погибли бизнесмен и двое его детей. Как стало известно ФАН, мать оставила 5-летнюю дочь и 14-летнего сына на выходные бывшему супругу, чтобы те могли отдохнуть за городом.

Пожар произошел 24 февраля в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск. 64-летний хозяин двухэтажного коттеджа проснулся от запаха гари и обнаружил, что полыхает второй этаж дома. Там спали его внуки — 5-летняя девочка и 14-летний мальчик, а также их отец. Мужчине не удалось их спасти, трое человек заживо сгорели в огне.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Стражи порядка предположили, что причиной пожара мог стать электронагревательный прибор, который жильцы использовали для отопления помещения.

«Погибший отец детей был известным предпринимателем. Некоторое время назад он развелся с супругой, но у пары остались прекрасные отношения. Родительница с удовольствием оставляла детей погостить у своего бывшего мужа», — рассказал ФАН источник в правоохранительных структурах.

Пытавшийся спасти своего сына и внуков пожилой мужчина госпитализирован с обширными ожогами по всему телу.