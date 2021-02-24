Глава ТЭС Бейм оценил ситуацию со стоимостью бензина в Крыму

Крым, 24 февраля. Стоимость автомобильного топлива стабильно увеличивалась практически во всех российских регионах с начала текущего года. В Крыму розничные цены удается сдерживать за счет остатков.

Об этом сообщили корреспонденты ForPost со ссылкой на главу корпорации «ТЭС» Сергея Бейма. Рост цен на автомобильное топливо обусловлен несколькими факторами. Отечественные производители уже давно руководствуются экспортным паритетом, то есть пытаются продавать бензин на международном рынке по той же стоимости, что и на внутреннем.

Но даже если паритет будет пересмотрен в пользу российских предприятий, сезонный скачок никто не отменял — цены на топливо всегда увеличиваются в конце весны. Правда, это не только крымское явление, связанное с курортным сезоном, но и общероссийское.

По его словам, основными игроками на российском рынке АЗС являются «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Однако стоимость бензина, которую нефтяные компании установят на биржевой площадке Санкт-Петербурга, пока еще очень сложно угадать, резюмировал Бейм.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Ямало-Ненецкий округ занял первую строчку в рейтинге регионов России по самым дешевым ценам на бензин для населения. Второе место в списке заняла Москва.