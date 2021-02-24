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Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов на выборах в Эквадоре

Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов на выборах в Эквадоре

Кито, 14 февраля. Кандидат в президенты Эквадора Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов, отданных на всеобщих выборах 7 февраля. Представитель партии коренных народов «Пачакутик» утверждает, что ему известно о мошенничестве с бюллетенями и не согласен с итогами, которые озвучил Верховный избирательный совет (CNE).

«Сегодня Яку Перес и Марлон Санти представят 16 тысяч записей с несоответствиями, что подразумевает массовое и структурное мошенничество. Национальный избирательный совет обязан ответить стране», — написала политическая активистка и журналист Мануэла Пикк у себя в Twitter.

23 февраля в Кито прошел «Марш за прозрачность и демократию», главным требованием которого был пересмотр президентских выборов 7 февраля и пересчет 16 тысяч голосов. Несогласные во главе с кандидатом в президенты Эквадора Яку Пересом прошлись по центральным улицам столицы Эквадора и дошли до Верховного избирательного совета. Лидер коренных народов заявил о мошенничестве на выборах, которое повлияло на конечный результат.

«Волю народа нельзя осмеивать. Сегодня мы проводим мирный и демократический марш, чтобы показать всему миру, что мы едины больше, чем когда-либо», — сообщили представители партии «Пачакутик» у себя в соцсетях.

«Из 39 тыс. протоколов — почти 50% с несоответствиями. Мошенничество все больше становится истиной, которую никто не может скрыть», — заявил Перес на митинге.

Индеец, который любит считать

Переса не в первый раз высказывает несогласие с итогами выборов в Эквадоре. Ранее он обвинил в сговоре двух кандидатов в президенты — бизнесмена Гильермо Лассо и экономиста Андреса Арауса. По его словам, Араусу выгодно участие Лассо во втором туре, поскольку победить предпринимателя ему будет намного проще, чем представителя коренного населения страны.

Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов на выборах в Эквадоре

Позже лидер партии «Пачакутик» на встрече с Гильермо Лассо в Верховном избирательном совете добился пересчета нескольких миллионов голосов в разных провинциях.

Второй тур

Всеобщие выборы в Эквадоре прошли 7 февраля, явка составила 81%. На голосовании фиксировали километровые очереди, недопуск наблюдателей и негерметичные урны. Несмотря на нарушения, выборы были признаны состоявшимися. Согласно данным CNE, по итогам первого тура победу одержал лидер партии «Гражданское революционное движение» Андрес Араус с 31% голосов. На втором месте консервативная христианская партия CREO во главе с Гильермо Лассо — 19,74%, а на третьем месте лидер партии коренных народов «Пачакутик» Яку Перес с 19,39%.

Таким образом? Лассо и Араус встретятся во втором туре президентских выборов, которые пройдут 11 апреля.

Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов на выборах в Эквадоре

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