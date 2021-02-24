Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов на выборах в Эквадоре

Кито, 14 февраля. Кандидат в президенты Эквадора Яку Перес потребовал в третий раз пересчитать 16 тысяч голосов, отданных на всеобщих выборах 7 февраля. Представитель партии коренных народов «Пачакутик» утверждает, что ему известно о мошенничестве с бюллетенями и не согласен с итогами, которые озвучил Верховный избирательный совет (CNE).

«Сегодня Яку Перес и Марлон Санти представят 16 тысяч записей с несоответствиями, что подразумевает массовое и структурное мошенничество. Национальный избирательный совет обязан ответить стране», — написала политическая активистка и журналист Мануэла Пикк у себя в Twitter.

Hoy @yakuperezg y @marlon_santi con @PKnacional18 presentan 16mil actas con inconsistencias- 16 mil de 39mil actas lo cual implica un fraude masivo e estructural. El @cnegobec debe una respuesta al país. pic.twitter.com/oj6Imvbta1 — Manuela Picq (@manuelapicq) February 23, 2021

23 февраля в Кито прошел «Марш за прозрачность и демократию», главным требованием которого был пересмотр президентских выборов 7 февраля и пересчет 16 тысяч голосов. Несогласные во главе с кандидатом в президенты Эквадора Яку Пересом прошлись по центральным улицам столицы Эквадора и дошли до Верховного избирательного совета. Лидер коренных народов заявил о мошенничестве на выборах, которое повлияло на конечный результат.

«Волю народа нельзя осмеивать. Сегодня мы проводим мирный и демократический марш, чтобы показать всему миру, что мы едины больше, чем когда-либо», — сообщили представители партии «Пачакутик» у себя в соцсетях.

La voluntad del pueblo no puede ser burlada, hoy realizamos una marcha pacífica y democrática para mostrar al pías y el mundo que aquí estamos unidos mas que nunca. #NoAlFraude. pic.twitter.com/XUzh3mowPT — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) February 24, 2021

«Из 39 тыс. протоколов — почти 50% с несоответствиями. Мошенничество все больше становится истиной, которую никто не может скрыть», — заявил Перес на митинге.

Индеец, который любит считать

Переса не в первый раз высказывает несогласие с итогами выборов в Эквадоре. Ранее он обвинил в сговоре двух кандидатов в президенты — бизнесмена Гильермо Лассо и экономиста Андреса Арауса. По его словам, Араусу выгодно участие Лассо во втором туре, поскольку победить предпринимателя ему будет намного проще, чем представителя коренного населения страны.

Позже лидер партии «Пачакутик» на встрече с Гильермо Лассо в Верховном избирательном совете добился пересчета нескольких миллионов голосов в разных провинциях.

Una muestra de nuestra labor transparente es recibir y aclarar las dudas de todos los actores políticos que participaron en las #Elecciones2021Ec.

En este momento nos reunimos con los candidatos @yakuperezg, @LassoGuillermo y Observadores de la @OEA_oficial. pic.twitter.com/Tgbf4GfVYi — Enrique Pita (@CNEVice) February 12, 2021

Второй тур

Всеобщие выборы в Эквадоре прошли 7 февраля, явка составила 81%. На голосовании фиксировали километровые очереди, недопуск наблюдателей и негерметичные урны. Несмотря на нарушения, выборы были признаны состоявшимися. Согласно данным CNE, по итогам первого тура победу одержал лидер партии «Гражданское революционное движение» Андрес Араус с 31% голосов. На втором месте консервативная христианская партия CREO во главе с Гильермо Лассо — 19,74%, а на третьем месте лидер партии коренных народов «Пачакутик» Яку Перес с 19,39%.

Таким образом? Лассо и Араус встретятся во втором туре президентских выборов, которые пройдут 11 апреля.