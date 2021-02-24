Маркетолог Григорьев назвал срытый посыл будущей книги Хиллари Клинтон

Книга, которую экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон напишет вместе с канадской писательницей, будет пропагандировать идею перехода власти над миром к транснациональным корпорациям. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт предположил, что будет скрываться между строк грядущего триллера о раскрытии госсекретарем мирового заговора.

«Дело в том, что семейство Клинтон принадлежит к клану глобалистов-финансистов, так что в будущей книге будут продвигаться как раз подобные посылы. Им нужно проводить идеи неолиберального финансового капитала», — сообщил собеседник.

Маркетолог указал, чем именно он руководствуется в своих прогнозах.

«Хиллари — одна из ярких представителей группы либерального финансово-цифрового капитала. В этой сфере объединяются мощь крупнейших финансовых организаций, вроде Morgan Stanley, Bank of America, с такими корпорациями, как Google, Amazon. Например, мы видим, как многие платформы, которые прежде были социальными сетями, сейчас претендуют на то, чтобы вводить собственные цифровые валюты», — пояснил эксперт.

Григорьев объяснил, к каким выводам будущая книга должна ненавязчиво подтолкнуть читателя.

«Фактически власть в мире должна постепенно переходить к транснациональным корпорациям, где будут сращиваться финансово-информационные ресурсы. Как в начале XX века говорили о слиянии финансового и промышленного капиталов, так сейчас встал вопрос объединения финансового и цифрового капиталов», — резюмировал эксперт.

Ранее Николай Григорьев оценил шансы на успех книги, которую планирует выпустить Хиллари Клинтон.