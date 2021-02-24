Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть

Вашингтон, 24 февраля. Сторонники экс-президента сообщают, что у Дональда Трампа есть «сотни миллионов долларов», которые он хочет вложить в создание нового социального медиа для американских консерваторов.

The Washington Examiner пишет, что Трамп начал переговоры с крупными инвесторами из Силиконовой Долины о создании новой социальной платформы. Многие из потенциальных партнеров озабочены набирающей популярность «культурой отмены» и хотят защитить себя и свои ценности. Новая площадка может стать прибежищем для миллионов сторонников Трампа, которые остались недовольны полной его блокировкой в ведущих социальных сетях Facebook и Twitter.

«Мы ведем переговоры с множеством потенциальных партнеров. Мы хотели сначала купить готовый сайт и перестроить его под себя, однако среди нас оказалось очень много тех, кто способен создать с нуля свой собственный сайт. Ранее Twitter очень серьезно травил нас. Они постоянно маркировали все наши посты», — сказал Трамп в интервью.

Ранее социальные сети Facebook и Twitter заблокировали все аккаунты бывшего президент США Дональда Трампа за «систематическое нарушение политики безопасности» и «героизацию насилия». Также была закрыта, а затем перезапущена с новыми правилами социальная сеть Parler, ранее считавшаяся «убежищем» американской свободы слова. Сейчас большинство западных консервативных политических активистов пользуются российским мессенджером Telegram.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Трамп объяснил свой уход из Twitter. По его словам, ресурс «уже не тот».