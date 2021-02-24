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Месяц рождения человека может быть причиной проблем со здоровьем

Месяц рождения человека может быть причиной проблем со здоровьем

Мадрид, 24 февраля. Месяц рождения человека может указывать на причины возникновения проблем со здоровьем. Ученые из Испании проводили эксперимент с участием 30 тыс. добровольцев.

Каждый участник исследования имел какие-либо жалобы на самочувствие. В данной работе не говорится о влиянии на тело космических сил или гороскопов, речь идет о воздействии природных факторов на здоровье беременной женщины и плода. На ребенке могут сказаться температура, сезонные вирусы, аллергии, ультрафиолетовые лучи и отсутствие витамина D.

Высокий уровень холестерина чаще наблюдается у людей, родившихся в октябре, говорится в исследовании. Осенние дети страдают от астмы. Болезни щитовидной железы зачастую возникают у тех, кто празднует день рождения на стыке лета и осени. Еще год назад американские ученые выяснили, что весенние именинники имеют больше всего шансов стать долгожителями.

Улучшить состояние здоровья и настроение можно с помощью правильного питания. Умственные способности никогда не будут подводить при употреблении ягод, орехов, жирной рыбы, яиц и зелени, сообщает «Ридус».

Ранее ФАН писал о том, что американские биологи нашли главный фактор долголетия мозга. Процесс старения стволовых клеток мозга замедляет уникальный ген FOXO3.

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