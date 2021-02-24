Месяц рождения человека может быть причиной проблем со здоровьем

Мадрид, 24 февраля. Месяц рождения человека может указывать на причины возникновения проблем со здоровьем. Ученые из Испании проводили эксперимент с участием 30 тыс. добровольцев.

Каждый участник исследования имел какие-либо жалобы на самочувствие. В данной работе не говорится о влиянии на тело космических сил или гороскопов, речь идет о воздействии природных факторов на здоровье беременной женщины и плода. На ребенке могут сказаться температура, сезонные вирусы, аллергии, ультрафиолетовые лучи и отсутствие витамина D.

Высокий уровень холестерина чаще наблюдается у людей, родившихся в октябре, говорится в исследовании. Осенние дети страдают от астмы. Болезни щитовидной железы зачастую возникают у тех, кто празднует день рождения на стыке лета и осени. Еще год назад американские ученые выяснили, что весенние именинники имеют больше всего шансов стать долгожителями.

Улучшить состояние здоровья и настроение можно с помощью правильного питания. Умственные способности никогда не будут подводить при употреблении ягод, орехов, жирной рыбы, яиц и зелени, сообщает «Ридус».

Ранее ФАН писал о том, что американские биологи нашли главный фактор долголетия мозга. Процесс старения стволовых клеток мозга замедляет уникальный ген FOXO3.