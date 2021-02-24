Команды ФСИН и легенды хоккея сыграют товарищеский матч в Москве

Москва, 24 февраля. Команды ФСИН России, ветераны спецпозразделений, а также легенды хоккея и хоккейный клуб «Гранит» сыграют товарищеский матч в Москве.

Игра приурочена к 75-летию отечественного хоккея и празднованию Дня работников уголовно-исполнительной системы. В составе команды ФСИН России на лед выйдут заместитель директора генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин, начальник Главного оперативного управления генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Гнедов, а также сотрудники подразделений центрального аппарата ведомства и Управления по городу Москве.

Состав ветеранов специальных подразделений России ХК «Гранит» усилят полковник ФСБ в отставке Владимир Арбеков, а также олимпийский чемпион Евгений Давыдов, двукратный чемпион РФ Александр Гуськов и известные артисты театра и кино.

Перед матчем зрители могут посмотреть выставку «Хоккей в уголовно-исполнительной системе. Красивых матчей будет сыграно немало!». Товарищеский матч пройдет 28 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве, начало в 14:00.

Ранее стало известно, что главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021 будет Валерий Брагин.