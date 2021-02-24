Единую информационную базу домашних и бездомных животных разработали в Югре

Ханты-Мансийск, 24 февраля. Единая информационная база домашних и животных без владельцев появилась в Югре. Ее создала ведомственная АИС окружной ветеринарной службы.

Эта база является первой в России. Она нужна для занесения сведений о животных и их хозяевах, что позволит облегчить поиск пропавших зверей. Кроме того, в системе содержится информация, которая нужна для локализации и остановки распространения болезней, характерных для животных и человека. Через некоторое время региональную электронную систему расширят до общероссийской.

Организация находится под руководством общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Савенко. Она оказывает помощь бездомным животным, которые попали в трудную ситуацию. Савенко отметила, что такая платформа является удобной и простой для использования. В базе есть товары и услуги для питомцев, графики отлова. Для получения услуг нужно зарегистрироваться на сайте. Жители смогут размещать объявления о пропаже и находке животных. О питомцах из приютов можно узнать в специальном разделе «Мы ищем дом».

До этого сообщалось, что в Туапсинском районе появится приют для уличных кошек и собак. Региональные власти уже выбрали земельный участок для строительства организации.