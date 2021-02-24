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Волочкова позвонила отцу, который 12 лет не разговаривает после инсульта

Волочкова позвонила отцу, который 12 лет не разговаривает после инсульта

Москва, 24 февраля. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова позвонила отцу, который много лет назад перенес инсульт и так не восстановил все навыки.

Юрий Федорович давно находится в одном из пансионатов Петербурга. Волочкова позвонила отцу по видеосвязи, чтобы поздравить с 23 Февраля. Запись разговора она опубликовала в своих Instagram Stories.

«Поздравила главного мужчину моей жизни — папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов», — подписала кадры артистка.

Юрий Федорович поинтересовался здоровьем дочери. Поскольку речь отца Волочковой почти невозможно понять, его слова «переводил» находящийся рядом с ним мужчина. Балерина ответила, что чувствует себя прекрасно, а также рассказала об успехах в работе. За последний месяц артистка успела выступить в четырех спектаклях.

«Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете», — обратилась к родителю Анастасия Волочкова.

Отец балерины в свое время смог стать чемпионом СССР по парному настольному теннису. Мужчина перенес инсульт, когда ему было 60 лет. Юрий Федорович навсегда прикован к инвалидному креслу.

Еще одним близким человеком для Волочковой является ее 15-летняя дочь Ариадна. Юная девушка имеет множество увлечений и занимается вокалом. Недавно наследница балерины анонсировала свой концерт.

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