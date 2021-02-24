Волочкова позвонила отцу, который 12 лет не разговаривает после инсульта

Москва, 24 февраля. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова позвонила отцу, который много лет назад перенес инсульт и так не восстановил все навыки.

Юрий Федорович давно находится в одном из пансионатов Петербурга. Волочкова позвонила отцу по видеосвязи, чтобы поздравить с 23 Февраля. Запись разговора она опубликовала в своих Instagram Stories.

«Поздравила главного мужчину моей жизни — папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов», — подписала кадры артистка.

Юрий Федорович поинтересовался здоровьем дочери. Поскольку речь отца Волочковой почти невозможно понять, его слова «переводил» находящийся рядом с ним мужчина. Балерина ответила, что чувствует себя прекрасно, а также рассказала об успехах в работе. За последний месяц артистка успела выступить в четырех спектаклях.

«Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете», — обратилась к родителю Анастасия Волочкова.

Отец балерины в свое время смог стать чемпионом СССР по парному настольному теннису. Мужчина перенес инсульт, когда ему было 60 лет. Юрий Федорович навсегда прикован к инвалидному креслу.

Еще одним близким человеком для Волочковой является ее 15-летняя дочь Ариадна. Юная девушка имеет множество увлечений и занимается вокалом. Недавно наследница балерины анонсировала свой концерт.