Ученые из США назвали простой способ борьбы с мигренью

Вашингтон, 24 февраля. Еженедельные физические нагрузки способны снизить частоту мигрени и справиться со стрессом, нарушением сна, депрессией, выяснили ученые из Соединенных Штатов.

Мигренью страдают миллионы людей в мире. Регулярные занятия спортом являются эффективным способом сократить интенсивность и частоту приступов. Физические упражнения помогают высвобождаться эндорфинам. Они являются болеутоляющими веществами и помогают снизить стресс.

Ученые провели исследование с участием почти пяти тысяч человек, у которых диагностировали мигрень. Испытуемых разделили на две группы, исходя из уровня их спортивной активности. Первую составили люди, которые не занимаются спортом. Вторую разделили на подгруппы в зависимости от количества времени, которое люди посвящают спорту. Результаты показали, что участники, занимающиеся спортом более 2,5 часа в неделю имели меньшую частоту головной боли.

До этого мигрень называли одним из симптомов коронавирусной инфекции. Исследование провели ученые из Великобритании.