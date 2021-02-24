Сергей Лавров возмутился дискредитацией русского языка на Украине

Москва, 24 февраля. Москва сожалеет о бездействии Совета ООН по правам человека по вопросу угнетения русскоязычных граждан на территории Украины и Балтии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Во время выступления на 46-й сессии ООН по правам человека российский дипломат заявил, что указанные страны пытаются оказать давления на языки национальных меньшинств.

Сергей Лавров подчеркнул, что русский является родным языком практически для половины населения всего украинского государства. В то же время Киев постоянно пытается его дискредитировать, добавил министр.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Сергей Лавров заявил о готовности России к многостороннему диалогу по разоружению со всеми странами.