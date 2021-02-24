Экономист назвал внешний долг РФ одним из самых низких в мире

Отношение российского суверенного долга к ВВП — одно из самых низких в мире. Иногда в прессе фигурирует значительно большая сумма внешнего долга России, но такова методика Банка РФ, который отвечает за платежный баланс. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Рост госдолга

Государственный долг РФ за прошлый год вырос на 5,4 трлн рублей, достигнув 18,986 трлн. Это 17,8% от ВВП страны. Эти данные взяты из аналитической записки Счетной палаты.

Согласно закону о федеральном бюджете, за прошлый год этот показатель должен был составить 19,1% ВВП. В текущем году предполагается его увеличение до 20,4% ВВП, в будущем — до 20,8%, а в 2023-м — до 21,4%.

По информации Счетной палаты, в прошлом году госдолг стал больше на 39,9%, тогда как в 2019 году этот показатель вырос на 7,8% — до 12,3 трлн рублей. При этом внутренний долг увеличился на 4,6 трлн рублей, или на 45,4%, — до 14,791 трлн рублей; а внешний в иностранной валюте — на 1,9 млрд долларов, или на 3,5%, — до 56,8 млрд долларов (4,195 трлн рублей).

Путин решил долговую проблему России

Как отметил Александр Разуваев, до Михаила Горбачева СССР имел очень скромный внешний долг. Можно ругать коммунистов, но они очень взвешенно и профессионально подходили к вопросам государственных финансов. При Горбачеве СССР набрал множество внешних долгов, которые достались новой буржуазной России. Поэтому изначально долговая проблема стояла очень остро. Часть советских долгов была выплачена, часть — списана. В 90-е годы проблема финансирования бюджетного дефицита за счет займов также стояла очень остро. Эксперт напомнил дефолт 1998 года, который похоронил почти все частные банки.

«Россия сильно зависела от кредитов МВФ, что вело к различным внешнеполитическим уступкам. Особо и не скрывалось, например, что именно долгами объясняется беззубая позиция Москвы во время бомбардировки НАТО Югославии в 1999. Проблема в том, что была допущена ключевая ошибка. Приватизация шла за ваучеры, а не за деньги. Лучшие экспортные предприятия ушли за бесценок олигархам на залоговых аукционах. При этом ряд компаний — например, ТНК, ЮКОС, «Сибнефть» — проводили очень спорную налоговую оптимизацию во внутренних офшорах. Казна была пуста», — пояснил Александр Разуваев.

Однако, заметил эксперт, при Владимире Путине, после дела ЮКОС, был введен жесткий налоговый режим нефтяного сектора, основные доходы от экспорта сырья пошли в бюджет. Действующий на тот момент министр финансов Алексей Кудрин ввел жесткую связку НДПИ и экспортную пошлину. Значительно вырос объем добычи и цена на нефть. В результате Россия досрочно рассчиталась по внешним долгам.

«В 2003 году, спустя всего пять лет после дефолта, Россия получила инвестиционный рейтинг. Сейчас отношение суверенного долга к ВВП — одно из самых низких в мире. Иногда в прессе фигурирует значительно большая сумма российского внешнего долга. Это методика Банка России, который отвечает за платежный баланс. Она включает корпоративные долги. Но понятно, что по ним министерство финансов не отвечает. Суверенные рейтинги России, а это вероятность дефолта, занижены Moody’s и S&P по политическим причинам», — добавил Александр Разуваев.

По словам экономиста, рост долга в прошлом году объясняется сложной ситуацией — пандемия COVID-19. Россия столкнулась с резким падением доходов от нефтегазового экспорта и ростом расходов на здравоохранение. Бюджетный дефицит покрывался за счет эмиссии ОФЗ.

«Понятно, что рубль — это не резервная валюта, не доллар или евро. И просто печатать деньги для покрытия бюджетного дефицита без риска инфляции в России невозможно. Следует также сказать, что прямое кредитование бюджета Банком России запрещено законом. В ближайшие несколько лет Минфин планирует нарастить госдолг до 21,4% ВВП. Однако это тоже комфортная цифра. Нет никакого повода для беспокойства. Волноваться стоит от 60-80% от ВВП», — рассказала Александр Разуваев.

По его словам, от долговой петли Россию спасли Владимир Путин, Алексей Кудрин и архитектор политики ресурсного национализма — нынешний глава «Роснефти» Игорь Сечин.