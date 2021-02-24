На Украине рассказали, какой помощи ВСУ ждут от НАТО в 2021 году

Киев, 24 февраля. Основной задачей для ВСУ в текущем году является достижение совместимости с военными формированиями НАТО, заявил начальник Генштаба ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

По его словам, ВСУ стараются достичь максимальной совместимости сил и средств с формированиями Альянса, которое позволит укрепить военное взаимодействие.

«Современные оборонные условия, в частности противодействие вооруженной агрессии со стороны России, нуждаются в максимально эффективном использовании всех механизмов и инструментов сотрудничества с НАТО», — заявил он.

Украинская армия в этом году также рассчитывает получить от НАТО материально-техническую помощь в рамках проектов трастовых фондов организации.

Говоря о текущем состоянии ВС Украины, Корнейчук заявил, что армия нуждается в перевооружении и модернизации средств по стандартам НАТО. В связи с этим страна ведет переговоры о закупках боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, противоракетных комплексов и кораблей для ВМС.

Ранее телеканал «360» писал, что США готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее вооруженных сил. При этом военные эксперты сходятся во мнении, что ни НАТО, ни ЕС не собираются принимать к себе Украину.