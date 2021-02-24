Коронавирус полностью вытеснил грипп из Великобритании

Лондон, 24 февраля. Англичане во время пандемии коронавируса перестали болеть гриппом, заявили ученые британского Минздрава.

Возможной тому причиной, считают британские ученые, может быть скачок в употреблении вакцин от гриппа, а также ограничения, введенные во время пандемии коронавирусной инфекции.

Исследователи из британского Минздрава каждую неделю обрабатывали результаты анализов населения, чтобы определить степень распространения того или иного респираторного заболевания. Однако ни в одном из 685,243 мазков не было обнаружено следов вируса. За неделю до Нового Года также был зафиксирован всего один случай заражения гриппом.

Доктор Ванесса Салиба, руководитель отдела, специализирующегося на изучении гриппа, связала статистическую аномалию с пандемией коронавируса.

«Снижение заболеваемости гриппом в этом году наверняка связано с изменениями в нашем поведении, такими как соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и систематическое мытье рук. Также мы стали меньше путешествовать за границу», — заявила эксперт.

Доктор Салиба подчеркнула, что вместе с вакцинацией от коронавируса в 2021 году пройдут самая масштабная в истории Соединенного Королевства вакцинация от гриппа.

Федеральное агентство новостей писало, что ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в мире. Число новых случаев продолжает снижаться.