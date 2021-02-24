Мишустин анонсировал запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса. Об этом сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил сенаторам о новых мерах поддержки для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. По словам премьер-министра произойдет небольшое увеличение процентной ставки в связи с тем, что экономика страны постепенно восстанавливается.

«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3 процента», — отметил глава правительства.

Ранее стало известно о сформированных в Кабмине пяти мерах поддержки бизнеса в пандемию. Об этом стало известно из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.