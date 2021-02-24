Названы самые опасные пляжи мира

Лондон, 24 февраля. Отдых на пляже может окончиться трагедией, если в его водах обитают опасные существа или если рядом произошла утечка радиации. Эксперты назвали самые опасные из них.

Британское издание The Sun перечислило самые опасные пляжи в мира. В него вошли места из Австралии, Намибии, Микронезии и Мексики.

Одним из самых опасных пляжей мира является побережье австралийского острова Фрейзер. Здесь обитают самые смертоносные медузы в мире — медузы ируканджи. Всего одно соприкосновение с ядом медузы может вызвать у человека рвоту, острую головную боль и судороги. В худшем случае может произойти кровоизлияние в мозг и смерть. Оставаться на земле тоже опасно: вдоль пляжа бродят дикие собаки динго.

Не менее опасным является другой австралийский пляж на мысе Скорби. Яд обитающих здесь медуз также может быть смертельным. На берегу растут деревья с забавным названием Гимпи-Гимпи, однако само растение является крайне ядовитым. В точке его соприкосновения с телом возникает ожог, боль от которого может не проходить неделями. Даже если избежать столкновения с растением все же удалось, то можно запросто попасть в пасть к крокодилу.

Атолл Бикини — одно из самых живописных мест Тихого океана. Многим он известен по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны», действие которого происходят на дне у атолла. В действительности же его воды крайне опасны. В прошлом этот атолл был ядерным испытательным полигоном, в котором проходили испытания американские ядерные бомбы. Уровень радиации в районе высок и в наше время.

Берег Скелетов в Намибии отличается от многих пляжей большим количеством останков кораблей. Вдоль них бродят львиные прайды и стаи голодных гиен. Ученые даже нашли альтернативное название этому берегу — «Врата Ада».

Пятерку пляжей замыкает пляж Зиполите в Мексике. Здесь нет опасных медуз, а вокруг не бродят дикие собаки. Опасность представляет само течение воды, которое характеризуют как разрывное. Большое количество утонувших из-за течения дало мексиканцам повод назвать это место «пляжем мертвецов».

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