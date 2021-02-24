Тело малыша обнаружили при тушении пожара на складе в Тольятти

Тольятти, 24 февраля. Ребенок погиб при возгорании склада в Самарской области. Родителей малыша госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Смертельный пожар произошел в Центральном районе Тольятти. Загорелось складское помещение, расположенное в Тупиковом проезде. Жертвой происшествия стал ребенок 2019 года рождения, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой стало известно, что склад использовался для коммерческой деятельности с привлечением мигрантов. По информации СК по региону, родители ребенка пострадали при возгорании. Причина трагедии устанавливается.

Еще один пожар произошел в электрощитовой трехэтажного здания в Москве. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, сообщало издание РИАМО.