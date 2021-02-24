Это не Лев Толстой: маркетолог оценил будущее книги Хиллари Клинтон

Книга бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон может стать инструментом пропагандистского воздействия на широкие массы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что экс-госсекретарь совместно с канадской писательницей Луизой Пенн планирует выпустить книгу в жанре триллер.

«Тут вопрос в таланте той самой напарницы по перу. Дело в том, что, учитывая, какие посты занимала Хиллари, у нее более чем достаточно, так сказать, «мяса». А насколько удачно это будет воплощено в художественную форму — это уже задача второго автора. Один человек обеспечивает фактуру, другой — берет на себя литературное воплощение», — сказал собеседник.

Маркетолог оценил общий уровень будущего произведения, рассказывающего о женщине, которая в качестве госсекретаря США должна раскрыть мировой заговор.

«Понятно, что речь не идет о литературной классике. Однако как классный детектив, боевик, триллер это может отлично пройти. Потом все это забудут. Это не Лев Толстой, не Достоевский, не Мопассан. Это понятно», — сообщил эксперт.

Он предположил, какие цели может преследовать супруга Билла Клинтона в своем решении выйти на литературное поприще.

«То, что Хиллари Клинтон ни в каком виде не будет участвовать в реальной политике, — это совершенно понятно. По возрасту, по состоянию здоровья. В нынешней администрации Джо Байдена она не участвует, а через четыре года говорить о ее попытках выдвижения на какие-то посты — уже совершенно пустое занятие. Скорее уж, если эта книга будет талантливо написана, — может послужить некоторым каналом проведения определенных политических идей в массы, формой пропагандистского воздействия», — подытожил маркетолог.

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