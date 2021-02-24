Владимир Путин утвердил упрощенный порядок перерегистрации из офшоров

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий географические ограничения на перерегистрацию компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в закон «О международных компаниях и международных фондах».

Согласно законодательству, иностранное юрлицо может получить статус международной компании или международного фонда в специальном административном районе (САР) России. Одним из условий присвоения такого статуса является регистрация компании в государстве, являющимся членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Отныне российский закон позволяет иностранным компаниям, зарегистрированным в государствах, являющихся членами ФАТФ или МАНИВЭЛ, использовать процедуру редомициляции. Документ также уточняет правовые последствия реорганизации международной компании в виде слияния с другой организацией.

Экономист Василий Колташов ранее в комментарии ФАН рассказал о способе возврата денег россиян из иностранных банков. Перед этим Федеральная налоговая служба сообщила, что граждане РФ имеют более 700 тысяч финансовых счетов за границей, общая сумма которых составляет около 13 трлн рублей.