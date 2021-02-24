В МИД РФ назвали цирком антироссийские санкции ЕС из-за Навального

Москва, 24 февраля. Решение Европейского союза о введении персональных санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным в МИД РФ назвали цирком.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ, новые ограничения против России из-за ареста Навального — это «заранее разыгранная история».

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза, если таковые будут введены. Москва готова ответить зеркально на любые ограничения против России из-за ситуации с блогером Навальным.

Стоит отметить, что Навальный неоднократно нарушал правила условного срока, о чем ранее сообщила глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний Елена Коробкова. Блогер отказывался соблюдать предписания еще до лечения в Берлине, а после возвращения в Москву продолжил игнорировать правила отбывания наказания. Блогер по меньшей мере шесть раз пропустил регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, где был обязан отмечаться в установленные даты. В связи с этим ФСИН через суд потребовала заменить блогеру условный срок на реальный. Период лечения Навального в Германии не учитывался.