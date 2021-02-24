Анастасия Макеева появилась на публике с бывшим мужем

Москва, 24 февраля. Актриса и певица Анастасия Макеева появилась на публике со своим бывшим мужем, актером и композитором Глебом Матвейчуком.

Звезда мюзиклов и ее экс-супруг приняли участие в праздничном концерте Первого канала, приуроченном ко Дню защитника Отечества. Макеева и Матвейчук дуэтом исполнили песню «За миг до войны». Автором композиции стал музыкант Сергей Войтенко.

Для выступления Анастасия Макеева надела строгое платье в пол с ажурным воротником и манжетами. Матвейчук вышел на сцену в черных брюках и белой рубашке.

Макеева рассказала на своей странице в Instagram, что была счастлива спеть для мужчин в честь праздника. В комментариях поклонники артистки отметили, что совместное появление бывших супругов на публике стало для них неожиданностью.

«Настя, не ожидала увидеть вас с Глебом»; «Смотрю сейчас концерт. Удивилась, увидев вас в таком дуэте»; «А как же мама Глеба разрешила ему с вами спеть дуэтом?» — написали комментаторы.

Бывшую свекровь Макеевой ее поклонники упомянули неспроста. Дело в том, что актриса как раз винила в разводе с Матвейчуком, с которым они прожили в браке шесть лет, мать артиста. По словам певицы, женщина сразу невзлюбила ее и просила сына вернуться к прежней девушке.