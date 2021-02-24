Жапаров прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Бишкек, 24 февраля. Киргизский президент Садыр Жапаров прибыл в столицу Российской Федерации с официальным визитом для проведения переговоров с главой государства Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба лидера Киргизии. Отмечается, что во время диалога президенты двух государств обсудят вопросы, которые касаются дальнейшего сотрудничества Москвы и Бишкека. Помимо этого, запланированы его двусторонние встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом прибыл в город Москву, Российская Федерация», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что встреча глав государств запланирована на 24 февраля.