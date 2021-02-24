Пекин, 24 февраля. Лидер «Партии BREXIT» Найджел Фарадж рассказал, как Коммунистическая партия Китая влияет на британскую систему образования через аффилированные организации.

В своем личном видеоблоге Фарадж рассказал, ссылаясь на расследование Daily Mail, как китайские миллиардеры пытаются через школы навязывать свою идеологию. По его словам, это все часть политики лидера КПК Си Цзиньпина, которая выражается в экономическом доминировании над всем миром.

Целью китайских бизнесменов становятся британские частные независимые школы и колледжи, которые охватывают 7% от общего числа английских школьников. В последние годы они приходят во все более плачевное финансовое состояние, чем и пользуются зарубежные инвесторы, скупая эти школы и наполняя их китайскими учениками, учебниками и идеологией. Фарадж называет этот процесс не иначе как «зловещим».

В качестве примера Фарадж приводит фонд Bright Scholar Education, скупивший целый ряд школ и колледжей в Англии. Эта организация принадлежит богатейшей женщине в Азии Джунли Хе (Junli He). Отец Хе — один из крупнейших чиновников КПК. И это не единичный случай — все компании, скупающие британские школы, утверждает Фарадж, так или иначе связаны с высшими чинами КПК.

В этих школах активно преподают китайских язык и проповедуют идеологию конфуцианства, а также призывают участвовать в инициативах по типу Go Chinese (Стань китайцем). Эти школьники и студенты, говорит Фарадж, могут на чистом мандаринском пересказать все свершения Си Цзиньпина на посту национального лидера Китая.

Происходящее с британскими школами и колледжами подрывает европейские демократические ценности, уверен Фарадж, «одурманивает» детей и убеждает их в том, что новый центр мира — это Китай. Заканчивает политик свое заявление призывом к британским властям взять ситуацию под контроль.

Федеральное агентство новостей писало, что МИД Китая назвал виновника рекордного регресса отношений с США. В Пекине считают, что виной всеми бывшая Администрация Белого дома.